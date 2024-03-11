



Хаос из-за банд на Гаити: Совбез ООН сделал заявление

Совет безопасности ООН потребовал от банд на Гаити, которые контролируют уже почти 80% территории Порт-о-Пренса, снизить уровень преступной деятельности.



Также Совбез призвал группировки обеспечить безопасность сотрудников Организации Объединенных Наций и всех гражданских.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



На фоне хаоса на Гаити США эвакуировали часть сотрудников американского посольства, а также усилили уровень безопасности дипломатической миссии. Также страну покинул посол Германии.



Не исключено, что туда будет отправлен международный контингент, чтобы стабилизировать ситуацию. О такой готовности ранее объявил президент Сальвадора.