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Хаос из-за банд на Гаити: Совбез ООН сделал заявление
11.03.2024 17:30 Алина Груднева

Хаос из-за банд на Гаити: Совбез ООН сделал заявление

Совет безопасности ООН потребовал от банд на Гаити, которые контролируют уже почти 80% территории Порт-о-Пренса, снизить уровень преступной деятельности.

Также Совбез призвал группировки обеспечить безопасность сотрудников Организации Объединенных Наций и всех гражданских.

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На фоне хаоса на Гаити США эвакуировали часть сотрудников американского посольства, а также усилили уровень безопасности дипломатической миссии. Также страну покинул посол Германии.

Не исключено, что туда будет отправлен международный контингент, чтобы стабилизировать ситуацию. О такой готовности ранее объявил президент Сальвадора.

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