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Американские военные эвакуируют персонал и усиливают охрану посольства на Гаити
10.03.2024 17:00 MIGnews.com

Американские военные эвакуируют персонал и усиливают охрану посольства на Гаити

Американские военные провели ночную операцию по эвакуации персонала и усилению безопасности посольства на Гаити, что стало еще одним признаком ухудшения ситуации в столице Порт-о-Пренс.

Цель операции заключалась в том, чтобы "обеспечить продолжение работы посольства и дать возможность покинуть посольство другому персоналу", говорится в заявлении. На борту самолета не было ни одного гаитянина.

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Операция была проведена в тот момент, когда страна Карибского бассейна погрузилась в хаос: банды захватили столицу, а правительство оказалось на грани краха. Банды напали на полицейские участки и тюрьмы, разграбили морские порты и общественные здания, закрыли аэропорт, заблокировав поставки важнейших товаров, таких как продовольствие. Премьер-министр Ариэль Генри сейчас в Пуэрто-Рико, а банды требуют его отставки.

Американские военнослужащие, направляемые в рамках последней миссии, скорее всего, являются дополнительными охранниками морской пехоты, которые помогут защитить посольство в Порт-о-Пренсе.
 

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