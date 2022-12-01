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Госдепартамент США заговорил о военном вмешательстве в Иран: В крайнем случае
01.12.2022 15:32 Наталья Богинская

Госдепартамент США заговорил о военном вмешательстве в Иран: В крайнем случае

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли заявил, что президент Джо Байден может дать согласие на военное вмешательство в Иран. Об этом Малли рассказал в рамках дискуссии на площадке американского издания Foreign Policy.

"Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло", – говорит Роберт Малли.

По словам представителя США, Вашингтон предпочитает дипломатический путь урегулирования вопросов, касающихся ядерной сделки с Ираном. В источнике отмечают, что Джо Байден обещал своим избирателям решить вопрос возможного появления ядерных боеголовок у Тегерана. Однако спустя два года ядерная сделка о ядерном оружии почти сорвана.

Напомним, что по словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, американский президент сделает все возможное, чтобы не допустить получение Ираном ядерного оружия.

При этом в Израиле опасаются ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном, так как она предусматривает смягчение санкций против Ирана.

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