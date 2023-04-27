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Глава минздрава Турции рассказал о состоянии Эрдогана
27.04.2023 15:16 Алина Груднева

Глава минздрава Турции рассказал о состоянии Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро вернется к выполнению своей работы в нормальном режиме.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, вскоре Эрдоган вернется к нормальной деятельности после того, как внезапно заболел и прекратил интервью в прямом эфире.

Таким образом Коджа прокомментировал слухи о том, что Эрдоган перенес инфаркт и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Состояние здоровья президента очень хорошее. Влияние инфекции на организм снизилось. Я встретился с ним, он передает привет. В самом скором времени он продолжит работу в рамках предвыборной кампании", - сказал он.

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