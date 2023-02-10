



Германия ведет переговоры с Оманом о поставках природного газа

Германия и Оман ведут переговоры о подписании долгосрочного соглашения о поставках сжиженного природного газа на срок не менее 10 лет, поскольку Берлин продолжает поиск альтернатив российским поставкам топлива.



Европа пыталась заменить российский газ с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года, после того как российская госкорпорация "Газпром" сократила, а затем и остановила поставки газа в Европу.



Немецкая энергетическая компания RWE в сентябре заключила сделку по СПГ с ADNOC из ОАЭ, но Германия ищет других поставщиков через свои коммунальные компании Uniper и Sefe.



Сделка с Оманом будет заключаться на уровне поставок 0,5-1 млн тонн в год в течение 10 лет.



Крупнейшая экономика Европы надеется заменить весь импорт энергоносителей из России к середине 2024 года, что является серьезной задачей для страны, которая в значительной степени зависит от природного газа для обеспечения своей промышленности.