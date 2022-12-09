



Герцог продлил срок мандата Нетаниягу на формирование правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог продлил срок мандата на формирование правительства по просьбе Биньямина Нетаниягу.

Соответствующее решение он принял днем, 9 декабря.

Срок действия мандата истекал в воскресенье, 11 декабря. Нетаниягу получил на формирование правительства дополнительных 10 дней, а не 14, на которые рассчитывал

"Подтверждаю получение Вашего письма с просьбой о продлении срока формирования правительства", - ответил Герцог.

Он призвал сформировать правительство, которое будет завоевать доверие, как можно скорее.

"Я решил, в силу полномочий, данных мне в соответствии со статьей 8 Основного закона, продлить срок, данный вам для выполнения роли по формированию правительства, на 10 дней до среды, 21 декабря", - отметил Герцог.

Президент добавил, что наступили сложные дни для израильского общества, когда споры по фундаментальным вопросам угрожают разжечь беспричинное насилие и ненависть.

Он повторил свой призыв к тому, чтобы правительство, которое будет сформировано, работало на благо всего населения Израиля, и чтобы коалиция придерживалась уважительного и ответственного диалога между всеми органами власти.