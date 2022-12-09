



Нетаниягу официально попросил о продлении мандата на формирование правительства

Биньямин Нетаниягу официально подал просьбу президенту Ицхаку Герцогу о продлении мандата на формирование правительства.

Он попросил дополнительных две недели.

Срок мандата, выданного Нетаниягу, истекает 9 ноября. По данным СМИ, ожидается, что Герцог удовлетворит его просьбу.

По словам председателя Ликуда, все фракции, которые должны войти в коалицию, подписали соглашение или письма о разделении должностей в правительстве.

Нетаниягу объяснил свою просьбу тем, что остались вопросы, касающиеся определенных позиций, которые не были урегулированы, в частности, с ШАС и Яадут А-Тора. По его словам, все фракции требуют, чтобы полноценное коалиционное соглашение было подписано до того, как будет сформировано новое правительство.

Он подчеркнул, что в переговорах был достигнут значительный прогресс, однако из-за его медленных темпов необходимы еще 14 дней.