



Гендиректор ADL: Британская партия зеленых - центр антисемитизма в политике

Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт похвалил Лейбористскую партию Великобритании за ее усилия по борьбе с антисемитизмом среди ее членов, но предупредил, что исключенные из партии могут попытаться объединиться под другими знаменами, включая Партию зеленых.



Гринблатт, который недавно посетил Великобританию, чтобы выступить перед Всепартийной парламентской группой по антисемитизму при правительстве Соединенного Королевства, сказал в интервью, что "теперь за антисемитизм в британской политике приходится платить политическую цену". Он аплодировал лидеру партии Кейру Стармеру, который после того, как сменил Джереми Корбина в 2020 году, сосредоточился на том, чтобы вернуть доверие еврейских избирателей после многих лет споров об антисемитизме, которым, по словам наблюдателей, Корбин позволил разгореться.



Но Гринблатт не первый, кто указывает на Партию зеленых как на следующий возможный центр споров об антисемитизме в британской политике. В последние годы несколько заместителей партийных лидеров оказались в центре обвинений в антисемитизме. В марте Еврейское рабочее движение написало соруководителям партии письмо, в котором выразило обеспокоенность по поводу члена совета Партии зеленых в Норидже, обвиненного в размещении материалов , "пропагандирующих антисемитские клише".



Во время краткого визита Гринблатта в Лондон он встретился с представителями еврейских общин, бывшим премьер-министром Тони Блэром и Джоном Манном, советником правительства Великобритании по вопросам антисемитизма.



Его визит в Европу последовал за публикацией рейтинга ADL Global 100, который в результате опроса 10 европейских стран показал, что британцы занимают второе место по уровню антисемитских настроений в Европе после Нидерландов.



Хотя опрос показал, что около 34% британцев согласны с тем, что евреи более лояльны к Израилю, чем к Соединенному Королевству, этот результат был самым низким в Европе.





