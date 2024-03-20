



FT: В Европе задумались о создании своего "Железного купола"

Издание Financial Times пишет о том, что генеральный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что лидерам ЕС следует рассмотреть возможность установки систем ПВО малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".



“ПВО ближнего радиуса действия — это "то, что они хотят создать в Европе", указав на один из аспектов поддерживаемой Берлином инициативы European Sky Shield”, - сказал Паппергер.



"Железный купол" имеет радиус действия до 70 км. Израиль ввел эту систему ПВО в действие в 2011 году для перехвата ракет малой дальности. Аналитики считают, что создание подобной системы на большой территории континентальной Европы является надуманным, однако страны ЕС инвестировали в целый ряд технологий противовоздушной обороны.

