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Финляндия хочет закрыть границу с РФ
17.11.2023 18:28 Алина Груднева

Финляндия хочет закрыть границу с РФ

Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроект о полном закрытии границы с Россией.

По данным издания MTV3, такую инициативу предложили на тот случай, если количество просителей убежища резко возрастет.

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По словам источников, из-за отсутствия экстренной необходимости в закрытии границы в эти выходные экстренного заседания правительства не будет.

В настоящее время, закрыты четыре пункта пропуска. Ситуация на границе остается спокойной.
 

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