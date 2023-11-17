Финляндия хочет закрыть границу с РФ
Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроект о полном закрытии границы с Россией.
По данным издания MTV3, такую инициативу предложили на тот случай, если количество просителей убежища резко возрастет.
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По словам источников, из-за отсутствия экстренной необходимости в закрытии границы в эти выходные экстренного заседания правительства не будет.
В настоящее время, закрыты четыре пункта пропуска. Ситуация на границе остается спокойной.