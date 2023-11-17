



Финляндия хочет закрыть границу с РФ

Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроект о полном закрытии границы с Россией.



По данным издания MTV3, такую инициативу предложили на тот случай, если количество просителей убежища резко возрастет.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам источников, из-за отсутствия экстренной необходимости в закрытии границы в эти выходные экстренного заседания правительства не будет.



В настоящее время, закрыты четыре пункта пропуска. Ситуация на границе остается спокойной.

