



Еврейские лидеры - Нетаниягу: не отдавайте министерство диаспоры ШАС

Еврейские лидеры и главы еврейских организаций по всему миру призвали не отдавать ШАС портфель министерства религий и диаспоры.

По данным The Jerusalem Post, они оказывают давление на Ликуд на фоне продолжающихся коалиционных переговоров

Высокопоставленный деятель Всемирного еврейского конгресса заявил, что лучше министерством руководила бы любая другая религиозная партия.

"Даже Религиозный сионизм была бы для нас лучше. Мы бы предпочли эту партию, поскольку они сионисты и являются более открытыми", - сказал источник изданию.

Другой источник из Северной Америки сказал, что не может себе представить, как министр по делам диаспоры от ШАС сможет управлять "этой деликатной и стратегической должностью".

Многие крупные доноры таких организаций, как AIPAC, за закрытыми дверями заявили, что они крайне обеспокоены возможным предоставлением этого портфеля ШАС.

"Несмотря на то, что мы не являемся гражданами Израиля, мы надеемся, что Нетаниягу поймет, насколько важно, чтобы это министерство управлялось чутко и непредвзято, иначе нам будет очень трудно защищать Израиль", - сообщил представитель евреской диаспоры.

Крупные доноры AIPAC сказали ему об опасениях того, что им будет крайне трудно защищать антилиберальное направление и отношение к женщинам и меньшинствам в Израиле при новом правительстве.

"Мне кажется, что в этих условиях министру диаспоры лучше быть тем, кто может служить мостом между обеими этими общинами", - отметил он.

По данным издания, большинство крупных представительных еврейских организаций в диаспоре предпочитают, чтобы министерством руководила партия Ликуд.