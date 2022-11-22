



Портфели, партии и министры: как будет выглядеть новое правительство

В израильской прессе пишут о том, как, скорее всего, будет выглядеть формирующееся правительство во главе с Биньямином Нетаниягу.



Ликуд, конечно, получит наибольшее количество министерских портфелей, и, вероятно, два из трех главных министерских постов. Йоав Галант может занять пост министра обороны, Рон Дермер и Амир Охана являются кандидатами на пост министра иностранных дел. Последний, наряду с Яривом Левиным, выдвинут также на пост министра юстиции.



Министром образования, если он останется в руках Ликуд, может стать Эли Коэн. Мики Зохар выдвинут на пост министра культуры и спорта, Шломо Караи может стать министром экономики. Другие министерства, которые, как ожидается, останутся в руках следующей правящей партии, - это министерства связи, энергетики, охраны окружающей среды и разведки.



За исключением министерства финансов, предназначенного для Смотрича религиозный сионизм, как ожидается, получит портфель иммиграции и абсорбции (если он не будет отдан Ликуду) и должность заместителя министра в министерстве обороны, отвечающего за поселенческий вопрос. Офир Софер и Орит Строк - являются кандидатами на министерские посты от имени партии.



Почти с того момента, как стали известны результаты выборов было ясно, что министром внутренней безопасности назначат Итамар Бен-Гвира. Ожидается, что кроме него Оцма Йехудит получит портфели министровадут А-Торасельского хозяйства и еврейского наследия, которые, скорее всего, достанутся Ицхаку Вассерлауфу и Амихаю Элиягу. Пока неясно, какую должность займет председатель Ноам Ави Маоз.



ШАС настаивал на получении министерства финансов - или, по крайней мере, более высокого поста для Дери, чем для Смотрича - но вчера Дери передал сообщение, что при определенных условиях он согласен отказаться от этой должности. В качестве замены ему было предложено занять пост министра транспорта наряду с постом министра внутренних дел - что он, скорее всего, примет. Если Дери не примет предложение, то министром транспорта может стать Мири Регев.



Кроме того, ожидается, что министры ШАС будут работать - если спор с Яадут А-Тора будет разрешен - в министерстве религий и диаспоры, а также в министерстве периферии, Негева и Галилеи. Кроме того, ожидается, что ШАС получит портфель министра здравоохранения или портфель министра социального обеспечения.



Номер 1 в списке "Иудаизм Торы" Ицхак Гольдкнопф - единственный кандидат на пост министра строительства и жилищного строительства. Меир Паруш может занять пост заместителя министра по делам Иерусалима без вышестоящего министра в рамках решения Дегаль А-Тора не занимать министерские посты.