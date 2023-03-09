



Еврейские группы в США обязались игнорировать Смотрича

В США 73 еврейские организации обязались игнорировать министра финансов Бецалеля Смотрича, который посетит Америку на следующей неделе.



Такое решение было принято из-за его слов о том, что Хавара "нужно стереть с лица земли".



Согласно заявлению, подписавшие обязуются "закрыть дверь перед Смотричем в свете его расистских и гомофобных позиций". Они призывают всю еврейскую общину последовать их примеру.



"Этот шаг знаменует собой первый случай в истории американских евреев, когда министра в израильском правительстве — члена военно-политического кабинета — встречают закрытыми дверями так много членов организованной американской еврейской общины", — сказано в заявлении.



Уточняется, что большинство американских евреев хотят, чтобы министр финансов отправился домой.



"Его расистская и дискриминационная политика, экстремистская и насильственная риторика, а также план, который он поддерживает, чтобы сокрушить демократические институты Израиля, здесь неуместны", - добавили в заявлении.

