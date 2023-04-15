



Еще одна страна присоединилась к спецтрибуналу над РФ – Кулеба

Коста-Рика присоединилась к основной группе Специального трибунала по вопросу преступлений россиян против Украины. Таким образом, общая численность государств в группе достигла 34. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с главой дипломатии Коста-Рики Арнольдо Тиноко.



"В ходе нашего сегодняшнего разговора глава МИД Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Основной группе Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины, доведя общее количество государств до 34. Мы также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества", - сказал Кулеба.



Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

