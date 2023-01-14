



Elbit поставит британской армии беспилотники Magni-X

Великобритания заключила с израильской компанией Elbit Systems контракт на поставку британской армии беспилотников Magni-X.



Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление компании.



Отмечается, что контракт является частью британских усилий по более широкому включению дронов в армейский проект Human Machine Teaming.



Компания должна поставить беспилотники к середине 2023 года. Elbit не уточнила стоимость контракта.



"В рамках контракта Elbit Systems UK поставит готовые к эксплуатации системы Magni-X для британской армии с опцией контракта на поставку многих других систем. Magni-X, который будет доставлен, будет нести различную полезную нагрузку, в том числе электронно-оптические и инфракрасные карданные камеры, предоставляя пользователям широкие возможности дальней разведки", -заявили в компании.