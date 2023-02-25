



Чили готовит страховку от крупного землетрясения во Всемирном банке

Чили завершает сделку со Всемирным банком по страхованию от сильных землетрясений, которые повлияют на налогово-бюджетную политику и государственный долг страны, сообщило в четверг министерство финансов.



"Страхование позволит Чили получать заранее установленные компенсационные выплаты в случае определенных параметризованных сейсмических событий высокой интенсивности, которые нанесут материальный ущерб стране и государственным финансам. Конкретные условия страхования будут раскрыты после завершения этой финансовой операции, что в конечном итоге произойдет в ближайшие недели", — говорится в заявлении министерства.



Правительство заявило, что исследования по разработке различных структур финансового страхования со Всемирным банком через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) начались в июне 2022 года.



Чили подвержена землетрясениям, поскольку расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце. Страна пострадала от одного из самых сильных зарегистрированных землетрясений в мире магнитудой 9,5 в 1960 году в южном городе Вальдивия.



В 2010 году в Чили произошло еще одно разрушительное землетрясение силой 8,8 бала по шкале Рихтера, которое вызвало цунами. Жертвами этого стихийного бедствия стали более 500 человек.

