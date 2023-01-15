



Британия ввела санкции против Ирана за казнь бывшего чиновника

Великобритания ввела санкции в отношении генпрокурора Ирана после того, как был казнен бывший заместитель министра обороны Ирана Алиреза Акбари, обвиненный в шпионаже в пользу Соединенного Королевства.



Министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли выразил отвращение к иранскому режиму.



"Великобритания ввела санкции в отношении генпрокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Мы привлекаем режим к ответственности за ужасающие нарушения прав человека", - сказал он.



В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак охарактеризовал казнь Акбари, имевшего двое гражданство, как "черствое и трусливое убийство".



Правительство Соединенного Королевства пообещало, что действия Тегерана не останутся безнаказанными. На этом фоне страна отозвала своего посла из Ирана.



Позже казнь бывшего чиновника осудил госсекретарь США Энтони Блинкен.



"Мы скорбим вместе с его близкими и будем продолжать возлагать на Иран ответственность за его политические казни", — сказал он.





