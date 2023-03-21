



Британия передаст Украине бронебойные снаряды с ураном: Кремль уже отреагировал

Великобритания вместе с танками Challenger 2 планирует передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом говорится в ответе члена Палаты лордов Аннабель Голди на запрос другого члена Палаты лордов Раймонда Джоллифа, опубликованном на сайте британского парламента.



"Вместе с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2 мы также предоставим боеприпасы, в частности, бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", - написала она.



По словам Голди, такие боеприпасы являются высокоэффективными для поражения современных танков и бронированных машин.



Тем временем в Кремле уже отреагировали на намерение Британии поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном



"Похоже, что Запад, действительно, решил воевать с россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. россия вынуждена будет реагировать, учитывая, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом", - сказал Путин.



Отметим, что снаряды с обедненным ураном не имеют отношения к ядерному оружию и никогда подобным образом не классифицировались. Обедненный уран - отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах.