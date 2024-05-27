



Блинкен сделал предупреждение Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал предупреждение Грузии из-за скандального пророссийского закона об "иноагентах".



По словам главы Госдепа США, стране предстоят решающие месяцы для евроатлантического будущего.



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"Следующие несколько месяцев будут решающими для того, чтобы эта возможность стала реальностью", - отметил он.



По словам Блинкена, Вашингтон продолжит поддерживать стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему.