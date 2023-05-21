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Блинкен призвал Лукашенко освободить всех политических заключенных
21.05.2023 09:42 Ирина Демьянова

Блинкен призвал Лукашенко освободить всех политических заключенных

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал  Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных.

Об этом Блинкен написал в Twitter.

"Накануне Дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных режима Лукашенко.
Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему", - сказано в сообщении.

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