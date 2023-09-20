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Блинкен позвонил Алиеву и сказал, что "военного решения ситуации в Карабахе нет"
20.09.2023 07:33 Аркадий Бочаровский

Блинкен позвонил Алиеву и сказал, что "военного решения ситуации в Карабахе нет"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сделал письменное заявление по поводу этих переговоров.

Согласно заявлению, в разговоре с Алиевым Блинкен призвал Баку к немедленному прекращению «военных действий» и сдержанности.

Указав на невозможность военного решения, госсекретарь предложил Баку решать проблемы с армянами в Карабахе путем диалога.

По его словам, президент Алиев отметил, что «готов прекратить военные действия». Блинкен заявил, что стороны должны сесть за стол переговоров.

В телефонном разговоре с Пашиняном Блинкен сказал: «Мы с беспокойством следим за развитием событий в Нагорном Карабахе».

Заявив, что он призывает к диалогу с Азербайджаном, Блинкен добавил: «Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении».

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