



Блинкен позвонил Алиеву и сказал, что "военного решения ситуации в Карабахе нет"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сделал письменное заявление по поводу этих переговоров.



Согласно заявлению, в разговоре с Алиевым Блинкен призвал Баку к немедленному прекращению «военных действий» и сдержанности.



Указав на невозможность военного решения, госсекретарь предложил Баку решать проблемы с армянами в Карабахе путем диалога.



По его словам, президент Алиев отметил, что «готов прекратить военные действия». Блинкен заявил, что стороны должны сесть за стол переговоров.



В телефонном разговоре с Пашиняном Блинкен сказал: «Мы с беспокойством следим за развитием событий в Нагорном Карабахе».



Заявив, что он призывает к диалогу с Азербайджаном, Блинкен добавил: «Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении».