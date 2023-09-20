Блинкен позвонил Алиеву и сказал, что "военного решения ситуации в Карабахе нет"
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сделал письменное заявление по поводу этих переговоров.
Согласно заявлению, в разговоре с Алиевым Блинкен призвал Баку к немедленному прекращению «военных действий» и сдержанности.
Указав на невозможность военного решения, госсекретарь предложил Баку решать проблемы с армянами в Карабахе путем диалога.
По его словам, президент Алиев отметил, что «готов прекратить военные действия». Блинкен заявил, что стороны должны сесть за стол переговоров.
В телефонном разговоре с Пашиняном Блинкен сказал: «Мы с беспокойством следим за развитием событий в Нагорном Карабахе».
Заявив, что он призывает к диалогу с Азербайджаном, Блинкен добавил: «Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении».