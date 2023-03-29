



Бен-Гвир рассказал о роли Нацгвардии в “восстановлении управления”

Итамар Бен-Гвир намерен создать жандармерию Национальной гвардии под своим руководством в качестве министра нацбезопасности, а постановление правительства о введении в действие этой меры будет представлено кабинету министров в воскресенье.



Согласно тексту резолюции, опубликованной сегодня вечером, роль Национальной гвардии будет заключаться в борьбе с “националистической преступностью”, терроризмом и “восстановлением управления там, где это необходимо”.



Бен-Гвир, возглавляющий партию ”Оцма Иегудит”, неоднократно говорил о ”восстановлении управления” в Негеве, который страдает от высокого уровня преступности и имеет видную общину арабских бедуинов. Гвардия также будет стремиться ”восстановить управление” в смешанных еврейско-арабских городах, таких как Лод и Рамле.



”Национальная гвардия является основной критической потребностью Государства Израиль, без которой мы не сможем обеспечить безопасность наших граждан в целях борьбы с терроризмом, явлением защиты, националистической преступностью и восстановления управления в городах Израиля”, — говорится в заявлении Бена-Гвира.



Группы гражданских прав, а также оппозиционные политики осудили идею подчинения любых полицейских сил, включая Национальную гвардию, непосредственному подчинению министра, заявив, что это может подорвать принцип равенства в правоохранительных органах и фактически стать частной полицией.



После утверждения постановления правительства Бен-Гвир создаст комитет, в состав которого войдут многочисленные должностные лица полиции и оборонных сетей, который представит свои рекомендации по выполнению постановления в течение 60 дней.



Национальная гвардия будет иметь первоначальный бюджет более 1 миллиарда шекелей и вакансии для 2000 новобранцев.

