



Бен-Гвир приказал полиции снять все флаги ООП

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поручил комиссару полиции Коби Шабтаю приказать полиции убрать все флаги ООП из общественных мест и пресечь любые подстрекательства против Государства Израиль.



Соответствующее распоряжение он дал в воскресенье, 8 января, на фоне разгона празднования освобождения террориста Карима Юнеса, выпущенного из тюрьмы через 40 лет после убийства солдата ЦАХАЛа.



По словам Бен-Гвир, каждому полицейскому любого ранга во время смены будет разрешено снимать флаги ООП, вывешивание которых считается поддержкой террористической организации.



"Немыслимо, чтобы нарушители закона размахивали террористическими флагами, подстрекали и поощряли терроризм, и поэтому я приказал убрать флаги поддержки террора с публичного пространства и прекратить подстрекательства против Государства Израиль. Идентификация с террористом и причинение вреда солдатам ЦАХАЛа не подпадают под действие свободы слова", — сказал Бен-Гвир.



Напомним, что он также поручил Шабтаю провести внутреннее расследование празднования освобождения террориста и представить результаты.