



"Саммит террора": в Иерусалиме разогнали собрание родительского комитета

Офицеры израильской полиции разогнали собрание родительского комитета в районе Иссавия в Восточном Иерусалиме.



Как сообщает Times of Israel, полиция действовала по приказу нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который заявил, что собрание было "саммитом терроризма", финансируемым Палестинской автономией.



Газета "Гаарец" пишет, что родителям был представлен документ, подписанный Бен-Гвиром, в котором говорилось, что собрание было "нарушением закона" из-за предполагаемого участия "активистов" Палестинской автономии.



Издание процитировало заявление Бен-Гвира, в котором говорилось, что пришло время прекратить деятельность ПА в столице и "не позволять ПА проводить террористические саммиты в Иерусалиме".



Председатель родительского комитета сообщил, что собрание было проведено для обсуждения нехватки учителей в местных школах, и что после полицейского рейда он и двое других родителей были вызваны на допрос в полицию в воскресенье.



"Мы провели собрание родительского комитета, и пришла полиция, показала нам приказ Итамара Бен-Гвира и сказала, что собрание незаконно, поскольку оно связано с Палестинской автономией. Я сказал полицейскому, что это комитет, выбранный родителями учеников, и что мы не имеем никакого отношения к ПА", - сказал Махмуд Фаиз, отметив, что родители встретились, чтобы обсудить опасения по поводу нехватки персонала.