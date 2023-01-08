



Бен-Гвир приказал расследовать празднование освобождения террориста

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир приказал главе полиции Коби Шабтаю провести расследование относительно празднования освобождения Карима Юнеса, выпущенного из тюрьмы через 40 лет после убийства солдата ЦАХАЛа.



Результаты расследования будут позже представлены министру.



"Цель внутреннего расследования — предотвратить повторение подобных событий в будущем", — сказано в заявлении его офиса.



Напомним, что офицеры полиции разогнали собрание родительского комитета в районе Иссавия в Восточном Иерусалиме.



Сам Бен-Гвир назвал мероприятие по случаю освобождения террориста "саммитом террора", финансируемым Палестинской автономией.



