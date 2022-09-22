



Бар-Лев: "Начальник полиции не имеет права закрывать соцсети"

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев отреагировал на предложение начальника полиции Коби Шабтая блокировать соцсети во время масштабных беспорядков.



Бар-Лев заявил, что "не согласен" с начальником полиции Израиля в этом вопросе, сообщает Jerusalem Post.



"Я не знаю, я не был с ним в комнате, я не знаю контекста, в котором он сказал это, но, конечно же, в демократической стране свободное общение есть и в социальных сетях. Это абсолютно не роль начальника полиции и не начальника штаба, для этого есть министр обороны, министр внутренней безопасности и правительство. К моему удовольствию, мы сохраняем свободу слова в Государстве Израиль", - подчеркнул Бар-Лев.