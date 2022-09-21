



Коби Шабтай предложил блокировать соцсети во время беспорядков

Начальник израильской полиции Коби Шабтай рекомендовал закрыть доступ к социальным сетям, если беспорядки, подобные тем, что были во время операции "Страж стен", снова охватят страну. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я придерживаюсь мнения, что в таких ситуациях сети должны быть заблокированы. Я говорю о тотальном закрытии сетей. Выключите их, успокойте район и дайте ситуации успокоиться. Мы демократическая страна, но всему есть предел", - заявил Шабтай.



Начальник полиции Израиля подчеркнул, что беспорядки во время прошлогодней операции застали оборонное ведомство врасплох и что разведывательная информация не предсказывала таких событий.



"Ни полиция, ни ШАБАК, ни ЦАХАЛ никто не предсказывал, что в общинах будут беспорядки. Tiktok взорвался сумасшедшим образом, и в сочетании с тем, что произошло в Газе, и ракетами, направленными в сторону Иерусалима, это дало людям право на насилие", - отметил он.



После этих заявлений Шабтаю пришлось выступить с разъяснением своих же слов. Он объяснил, что имел в виду "самый крайний сценарий, при котором существует опасность для израильской демократии и безопасности государства в случае восстания, включающего широкие элементы терроризма".



Начальник полиции заявил, что он имел в виду, что он хотел, чтобы те, кто подстрекает к насилию, были заблокированы в социальных сетях.



"Ни в коем случае не было намерения ограничить шаги граждан Израиля, а скорее это определенный и временный шаг, который будет возможен с властью, предназначенной для защиты жизни граждан и израильской демократии во время чрезвычайного положения в стране", - заявил Коби Шабтай.