



TheArticle: Почему и зачем используются недостоверные цифры по погибшим в Газе

СМИ и политики последовательно (и сознательно?) вводят людей в заблуждение относительно количества смертей в Газе, но серия статей в различных изданиях ставит под сомнение их правдивость, так что ситуация меняется. TheArticle разбирается, в чем причины.



ООН, UNRWA, ВОЗ, многочисленные неправительственные организации, высокопоставленные британские и американские политики и ведущие новостные сети, постоянно вводят людей в заблуждение относительно количества смертей в Газе. Но в прошлом месяце ряд статей в различных изданиях начали подвергать сомнению эти данные. Непонятно, почему эта борьба заняла так много времени, но ясно то, что ситуация меняется.



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Одну из первых крупных статей, ставящих под сомнение антиизраильский консенсус, написал Абрам Уайнер, американский математический статистик, профессор статистики в Уортонской школе Пенсильванского университета. Его статья, опубликованная в американском журнале Tablet 7 марта, называлась "Как Министерство здравоохранения Газы фальсифицирует данные о количестве пострадавших".



Как отмечает профессор Уайнер: "Основным источником данных о смертях мирного населения в Газе было контролируемое ХАМАСом министерство здравоохранения анклава, которое в настоящее время заявляет о более чем 30 000 погибших, большинство из которых, по его словам, составляют дети и женщины".



Он начинает с того, что показывает, насколько влиятельными оказались эти данные. Цитируются высказывания ведущих американских политиков, которые безоговорочно использовали эти цифры: "Министр обороны Ллойд Остин сказал, что это число "более 25 000…", — пишет Уайнер.



"Сам президент Байден ранее приводил эту цифру, утверждая, что "слишком, слишком много из более чем 27 000 палестинцев, погибших в этом конфликте, были невинными гражданскими лицами и детьми, включая тысячи детей".



Но, утверждает Уайнер: "Вот проблема с этими данными: цифры нереальны. Это очевидно любому, кто понимает, как работают естественные числа. Потери составляют не подавляющее большинство женщин и детей, и большинство из них могут быть боевиками ХАМАСа".



В цифрах Министерства здравоохранения Газы есть ряд странных вещей, пишет он. "Во-первых, график общей смертности с октября растет "почти с метрономической линейностью. График показывает чрезвычайно регулярный рост числа жертв за этот период. … Эта закономерность почти наверняка нереальна. Можно было бы ожидать довольно больших изменений изо дня в день. Фактически, ежедневно сообщаемое количество жертв за этот период составляет в среднем 270, плюс-минус около 15%. Это поразительно мало вариаций. Должны быть дни, когда средний показатель вдвое или больше, а в другие дни — вдвое или меньше".



Во-вторых, пишет Уайнер, "мы должны увидеть изменения в количестве детских жертв, которые отражают изменения в числе женщин. Это связано с тем, что ежедневные колебания количества смертей вызваны различиями в количестве ударов по жилым домам и туннелям, что должно привести к значительной вариативности общих показателей, но меньшим различиям в проценте смертей между группами. Это основной статистический факт о случайной изменчивости. Следовательно, в дни, когда среди жертв было много женщин, должно быть большое количество жертв среди детей, а в дни, когда сообщается о гибели лишь нескольких женщин, следует сообщать лишь о нескольких детях".



Другими словами: "Ежедневное количество детей, которые, по сообщениям, были убиты, совершенно не связано с количеством зарегистрированных женщин".



В-третьих, "Ежедневное число жертв среди женщин должно быть тесно связано с количеством мужчин. Опять же, это ожидаемо из-за характера боя. Увеличение и уменьшение бомбардировок должны привести к тому, что ежедневный подсчет будет совпадать. Но это не то, что показывают данные. Мало того, что здесь нет положительной корреляции, существует сильная отрицательная корреляция, которая не имеет никакого смысла и является третьим доказательством того, что цифры нереальны".



О чем говорят эти аномалии, спрашивает Уайнер? Они "вполне наводят на мысль, что для сообщения использовался процесс, не связанный или слабо связанный с реальностью. Скорее всего, министерство ХАМАСа произвольно установило дневное количество. Затем они выделили около 70% от общего числа женщин и детей, распределяя это количество случайным образом изо дня в день. Затем они заполнили количество мужчин, установленное заранее определенными данными. Это объясняет все наблюдаемые данные".



В-четвертых, "Министерство здравоохранения Газы последовательно заявляет, что около 70% жертв — женщины или дети. Это количество намного превышает цифры, сообщаемые в предыдущих конфликтах с Израилем. Еще один тревожный сигнал, поднятый Сало Айзенбергом и о котором много писали, заключается в том, что если 70% жертв составляют женщины и дети, а 25% населения – взрослые мужчины, то либо Израиль не успешно уничтожает боевиков ХАМАСа, либо подсчеты потерь среди взрослых мужчин занижены. Это само по себе убедительно свидетельствует о том, что цифры как минимум крайне неточны и, вполне вероятно, полностью сфальсифицированы".



"В целом, — продолжает Уайнер, — ХАМАС сообщает, что не только 70% жертв составляют женщины и дети, но также и то, что 20% — боевики. Это невозможно, если Израиль каким-то образом не перестанет убивать мирных людей, или если ХАМАС не заявит, что почти все мужчины в Газе являются боевиками ХАМАСа". Возможно, так оно и есть.



Уайнер заключает: "Общее число жертв среди гражданского населения, вероятно, будет чрезвычайно завышено. По оценкам Израиля, было убито не менее 12 000 боевиков. Если даже быть достаточно точным, то соотношение потерь среди мирных жителей и комбатантов удивительно низкое: самое большее 1,4 к 1, а возможно и всего лишь 1 к 1.



По историческим стандартам городских войн, когда комбатанты встроены в центры гражданского населения, это выдающаяся и успешная попытка предотвратить ненужные человеческие жертвы в борьбе с непримиримым врагом, который защищает себя гражданским населением".



В том же месяце журнал Fathom опубликовал статью Тома Симпсона, Льюи Стоуна и Грегори Роуза под названием "Статистически невозможно: критический анализ показателей потерь женщин и детей от ХАМАСа".



Авторы начинают так: "29 февраля 2024 года Министерство здравоохранения Газы объявило, что продолжающаяся война привела к 30 022 жертвам в Газе, 70 процентов из которых составляют женщины и дети". Позже они напишут: "Министерство здравоохранения Газы неоднократно заявляло, что 70 процентов смертей в Газе составляют женщины и дети".



Впервые мы обнаружили это заявление в отчете Минздрава от 11 декабря 2023 года. В 2024 году Минздрав повторил это утверждение во всех семи своих отчетах, которые нам удалось получить в этом году. Цифра в 70 процентов также широко упоминалась в средствах массовой информации, а недавняя проверка фактов BBC даже использовала ее для критики статистики ЦАХАЛа об уничтоженных комбатантах ХАМАСа. Но насколько достоверна статистика в 70 процентов"?



Их ответ: нисколько. "Оказывается, эта цифра в 70 процентов противоречит статистике, которую сам Минздрав приводит в своих отчетах. Это инструмент дезинформации, основанный на статистических манипуляциях, а не на реальных событиях. "Фактчекеры" BBC и другие западные СМИ легко могли бы определить это сами, используя общедоступную информацию".



Они продолжают: "Согласно отчету Минздрава от 29 февраля, из 30 228 случаев смерти только 17 285 были выявлены и зарегистрированы в больницах. Остальные 12 943 (43 процента) были незарегистрированными и собраны исключительно из "надежных источников", "хотя министерство не цитирует и не говорит, что это за источники", как подчеркнула Айя Батрави, журналистка NPR, освещающая конфликт".



Согласно статье в Fathom, существует еще одна, более тревожная загадка: "Даже если судить по сомнительным данным Минздрава, уровень смертности в Газе, по-видимому, заметно замедлился в последние месяцы. Это коррелирует со снижением зарегистрированного соотношения убитых женщин и детей. Вышеупомянутая цифра общего числа погибших в 2023 году в 21 978 человек подразумевает, что в период с 7 октября по 31 декабря в среднем ежедневно умирало 259 жителей Газы. По состоянию на 3 марта сопоставимый показатель 2024 года снизился до 136. Таким образом, даже по собственным статистическим данным ХАМАСа, уровень смертности снизился почти на 50 процентов. Доля женщин и детей, зарегистрированных в больницах, также снизилась примерно на треть, с 60 процентов в 2023 году до 42 процентов смертей, зарегистрированных в 2024 году, что далеко от объявленных BBC 70 процентов".



26 марта Джейсон Эпштейн написал третью крупную статью, ставящую под сомнение общепринятые представления о статистике смертности в Газе: "Данные о смертности в Газе".



Эпштейн — научный сотрудник проекта Корет Вашингтонского института по арабо-израильским отношениям.



"Статистика Министерства здравоохранения, — пишет он, — похоже, не дает надежного ориентира для фактического числа погибших палестинцев даже по "туманным" стандартам обычных отчетов военного времени. Журналисты, аналитики и правительственные чиновники должны осознавать, что фактическое общее число погибших может быть значительно выше (или, что менее вероятно, ниже), чем то, что сообщает Минздрав. Демографический состав этих погибших, безусловно, сильно отличается от того, что утверждает Минздрав".



Это всего лишь три статьи, опубликованные за последние несколько недель, в которых содержится разрушительный анализ статистики смертности в Газе, подготовленный Управлением здравоохранения, прикрытием ХАМАСа. Но, пожалуй, самое удивительное то, что эти цифры были безоговорочно приняты и постоянно переработаны BBC News, Channel 4 News, Sky News, ООН и всеми ее дочерними компаниями, многочисленными политиками по обе стороны Атлантики.



Насколько известно, ни одна из этих организаций или отдельных лиц не цитировала эти статьи и, что странно, не подвергала деятелей ХАМАСа ни малейшей критической проверке.



Это лишь часть системной антиизраильской предвзятости, которую мы наблюдаем в средствах массовой информации и у многих ведущих политиков с октября. Почему это произошло? Можно придумать только одно разумное объяснение. Редакторы и продюсеры этих программ действительно настроены против Израиля. Они хотят преувеличить потери среди гражданского населения в Газе и неохотно берут интервью или даже консультируются с ведущими статистиками по обе стороны Атлантики относительно показателей моральности, представленных ХАМАСом.





