Бахрейн надеется на сотрудничество с правительством Нетаниягу
Бахрейн искренне надеемся на сотрудничество с правительством, возглавляемым Биньямином Нетаниягу.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Зайани.
По его словам, Нетаниягу положил начало подписанию Соглашений Авраама в 2020 году.
"Бахрейн стремится продолжать работу над успешными достижениями, которых мы добились вместе", - подчеркнул Зайани.
Глава внешнеполитического ведомства убежден в том, что Нетаниягу верит в мир и в принципы Соглашений Авраама.