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Бахрейн надеется на сотрудничество с правительством Нетаниягу
04.12.2022 15:31 Алина Груднева

Бахрейн надеется на сотрудничество с правительством Нетаниягу

 

Бахрейн искренне надеемся на сотрудничество с правительством, возглавляемым Биньямином Нетаниягу.
 
Такое заявление сделал министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Зайани.
 
По его словам, Нетаниягу положил начало подписанию Соглашений Авраама в 2020 году.
 
"Бахрейн стремится продолжать работу над успешными достижениями, которых мы добились вместе", - подчеркнул Зайани.
 
Глава внешнеполитического ведомства убежден в том, что Нетаниягу верит в мир и в принципы Соглашений Авраама.

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