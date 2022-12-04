



Бахрейн надеется на сотрудничество с правительством Нетаниягу

Бахрейн искренне надеемся на сотрудничество с правительством, возглавляемым Биньямином Нетаниягу.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Зайани.

По его словам, Нетаниягу положил начало подписанию Соглашений Авраама в 2020 году.

"Бахрейн стремится продолжать работу над успешными достижениями, которых мы добились вместе", - подчеркнул Зайани.

Глава внешнеполитического ведомства убежден в том, что Нетаниягу верит в мир и в принципы Соглашений Авраама.