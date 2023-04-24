



Азербайджан установил КПП дороге, соединяющей Армению и Нагорный Карабах

В Азербайджане 23 апреля заявили об установлении пограничного пункта пропуска на границе с Арменией, на въезде на Лачинскую дорогу, соединяющую страну с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает “Радио Azatutyun”.



В государственной пограничной службе Азербайджана заявили, что это было сделано, “чтобы предотвратить незаконную переброску живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и способствовать адекватному установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин – Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля”



В МИД Азербайджана отметили, что контроль въезда и выезда будет производиться во взаимодействии с “российским миротворческим контингентом”.

В Степанакерте назвали это "очередным грубым нарушением трехстороннего соглашения 2020 года".



“Власти Республики Арцах решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на усиление блокады Арцаха и этнические чистки, являющиеся нарушением как трехстороннего заявления, так и обязательного для исполнения решения Международного суда ООН и других основных норм международного права”, – говорится в заявлении информационного штаба Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор, согласно договоренностям после войны 2020 года, должен был перейти Азербайджану после того, как он построит новую дорогу из Нагорного Карабаха в Армению. К тому времени коридор должны были контролировать русские миротворцы.



Но в конце 2022 Лачинский коридор перекрыли азербайджанские активисты. В Нагорном Карабахе назревает гуманитарная катастрофа , там уже есть недостаток необходимых товаров. В феврале этого года Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить свободный пропуск людей и транспорта в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.



30 марта 2023 года азербайджанская армия взяла под контроль Лачинский коридор , являвшийся единственной линией коммуникации между Арменией и Нагорным Карабахом.