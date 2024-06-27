Новости » Политика
Associated Press: “Каникулы с армией” - поляки стали готовиться к войне
27.06.2024 11:54 MIGnews.com

Associated Press: “Каникулы с армией” - поляки стали готовиться к войне

Министерство обороны Польши запустили программу “Каникулы с армией”. Граждан Польши начали готовить гражданское население к возможному военному конфликту с Россией, об этом пишет Associated Press. По данным агентства, основная цель программы — найти пополнение для польской армии, которая на данный момент насчитывает около 198 тыс. военнослужащих.

“Каникулы с армией” проводятся летом в 70 местах по всей Польше, в том числе рядом с границей России и Беларуси.

Принять участие в программе могут люди с 18 до 35 лет. Обучение длится 28 дней без увольнительных и оплачивается в размере 6 тыс. злотых ($1,5 тыс.). После такого курса рекрут может уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне. 


“Армия хочет обучить как можно больше граждан. Все знают об угрозе, которая исходит с востока”, — отметил полковник Павел Галазка.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы