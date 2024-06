Associated Press: “Каникулы с армией” - поляки стали готовиться к войне

Министерство обороны Польши запустили программу “Каникулы с армией”. Граждан Польши начали готовить гражданское население к возможному военному конфликту с Россией, об этом пишет Associated Press. По данным агентства, основная цель программы — найти пополнение для польской армии, которая на данный момент насчитывает около 198 тыс. военнослужащих.



“Каникулы с армией” проводятся летом в 70 местах по всей Польше, в том числе рядом с границей России и Беларуси.



Принять участие в программе могут люди с 18 до 35 лет. Обучение длится 28 дней без увольнительных и оплачивается в размере 6 тыс. злотых ($1,5 тыс.). После такого курса рекрут может уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

#WakacjezWojskiem to 70 lokalizacji w całym kraju!



✔️ Szkolenie strzeleckie i taktyka wojskowa to jedne z najważniejszych elementów szkolenia podstawowego #DobrowolnaZSW. Szkolenie potrwa do 6 lipca i zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej na sztandar.



👉 Na szkolenie… pic.twitter.com/XwXpyg51Yz