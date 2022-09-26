



Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ

Вооруженные силы Армении не будут участвовать в учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые должны пройти в Казахстане в ближайшие дни.



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны Армении.



В ведомстве назвали причину, по которой было принято решение "воздержаться" от участия в учениях.



"Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате осуществленной Азербайджаном агрессии, минобороны приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.