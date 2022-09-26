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Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ
26.09.2022 18:23 Ольга Белозерова

Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ

Вооруженные силы Армении не будут участвовать в учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые должны пройти в Казахстане в ближайшие дни.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны Армении.

В ведомстве назвали причину, по которой было принято решение "воздержаться" от участия в учениях.

"Принимая во внимание ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате осуществленной Азербайджаном агрессии, минобороны приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

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