Новости » Политика
Алиев о Нагорном Карабахе: цели достигнуты, суверенитет восстановлен
20.09.2023 20:00 Алина Груднева

Алиев о Нагорном Карабахе: цели достигнуты, суверенитет восстановлен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен результатами операции в Нагорном Карабахе.

"Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе. Восстановлен суверенитет после антитеррористических мер в Карабахе", - сказал Алиев.

По словам азербайджанского лидера, он поручил своим войскам не подвергать опасности местное население в ходе операции.

Алиев также отметил, что военные пошли бы до конца, если бы вооруженные армянские формирования не согласились сложить оружие.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы