



Алиев о Нагорном Карабахе: цели достигнуты, суверенитет восстановлен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен результатами операции в Нагорном Карабахе.



"Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе. Восстановлен суверенитет после антитеррористических мер в Карабахе", - сказал Алиев.



По словам азербайджанского лидера, он поручил своим войскам не подвергать опасности местное население в ходе операции.



Алиев также отметил, что военные пошли бы до конца, если бы вооруженные армянские формирования не согласились сложить оружие.

