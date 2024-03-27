



Звезда "Нью-Йорк Джетс" извиняется за слова о том, что евреи "управляют миром"

Защитник "Нью-Йорк Джетс" Соус Гарднер говорит, что его "намерения были позитивными", когда он повторил антисемитское высказывание.

23-летний Гарднер, который был выбран четвертым в общем зачете на драфте НФЛ 2022 года, присоединился к прямой трансляции с интернет-пользователем Адином Россом, который является евреем и имеет свою собственную историю подстрекательских комментариев. В 29-секундном ролике, распространившемся в сети, Росс и Гарднер сидят в комнате с несколькими другими людьми, когда Росс говорит: "Еврей продал мне это, потому что я еврей".



Что он имел в виду, было неясно, но Гарднер вступил в разговор: "Скажу честно, ничего смешного и странного", - сказал он, после чего сделал паузу и закрыл лицо рукой.



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Гарднер продолжил: "Вы все управляете миром. У них так много движения по всему миру. Вы бы видели, как они ходят в аэропорту".



Трое мужчин в комнате засмеялись над замечанием Гарднера, а также Росс. Слышно, как один из мужчин говорит: "Это факты".



Во вторник, после обвинений в антисемитизме, Гарднер опубликовал на сайте X, бывшем Twitter, заявление, в котором утверждал, что не знал о негативном подтексте своих комментариев.



"Я люблю всех людей", - написал он. "Хотя мои намерения были позитивными, я только что узнал, что люди используют те самые слова, которыми я поделился, для выражения ненависти к еврейскому народу. Это не то, о чем я говорю, и я благодарен тем, кто нашел время, чтобы просветить меня в этом вопросе".

