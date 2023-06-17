



Житель Мичигана арестован по подозрению в планировании нападения на синагогу

Подросток из Пикфорда, штат Мичиган, был арестован в пятницу ФБР после того, как он выразил откровенные неонацистские и антисемитские убеждения в Интернете, пишет jpost со ссылкой на местные новостные сайты.



По данным прокуратуры США по Западному округу штата Мичиган, 19-летнему Шонну Пиетила теперь предъявлены обвинения в передаче сообщения, содержащего угрозу причинения вреда другому лицу .



В уголовном иске говорится, что Пиетила участвовал в разговорах в Instagram, где выражал сильную ненависть к еврейскому населению, выражал поддержку неонацистам и боготворил предыдущие массовые расстрелы.



Сотрудники правоохранительных органов произвели обыск в его доме и обнаружили тайник с оружием, в том числе огнестрельного, нацистский флаг, маскировочный костюм, противогазы и руководства по выживанию для военных снайперов.



Во время обыска власти также обнаружили сообщение на телефоне Пиетилы в приложении Notes, в котором была указана синагога в Ист-Лансиге, а также дата и список оборудования. ФБР предприняло немедленные действия после получения сообщения об угрозах онлайн-общения, в результате чего они связали сообщения с Пиетилой.



“Антисемитские угрозы и насилие в отношении наших еврейских общин — или любой другой группы в этом отношении — недопустимы в Западном округе Мичигана, — заявил прокурор США Марк Тоттен. - Сегодня и каждый день мы серьезно относимся ко всем реальным угрозам”.



В уголовном иске также указано, что подозреваемый восхищался массовой стрельбой в Крайстчерче в 2019 году в Новой Зеландии . Дата, указанная в заметках на его телефоне, соответствовала пятилетию того трагического события.



Расследование ФБР аккаунтов Пиетилы в социальных сетях выявило дополнительный тревожный контент, в том числе изображения и посты с нацистской символикой и отсылками к другим массовым расстрелам.



Среди предметов, изъятых в доме Пиетилы, были магазины, дробовик, винтовка, пистолет, различные ножи и принадлежности для огнестрельного оружия.



