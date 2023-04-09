



Walmart создаст свою сеть зарядных станций для электромобилей в магазинах США

Walmart планирует к 2030 году создать собственную сеть станций зарядки электромобилей для общественного пользования, чтобы воспользоваться растущим распространением электромобилей в США.



Новые станции быстрой зарядки будут размещены в тысячах магазинов Walmart и Sam's Club, наряду с почти 1300, которые уже работают в рамках сделки с Electrify America, одной из крупнейших в стране открытых общественных сетей зарядок для электромобилей.



Более 5 000 магазинов Walmart и складов Sam's Club расположены в пределах 10 миль примерно для 90% американцев.



По прогнозам консалтинговой компании AutoForecast Solutions, к 2029 году на долю электромобилей может прийтись треть североамериканского авторынка.



Поскольку каждую неделю магазины Walmart посещают около 240 млн покупателей, новые станции могут предоставить Walmart данные о том, как покупатели оплачивают покупки или о времени, проведенном в конкретном магазине.



Ожидается, что в среднем на один магазин будет установлено около 4 зарядных устройств.