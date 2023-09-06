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Всплыла история о том, что Обама занимался сексом с мужчиной под крэком
06.09.2023 11:05 Алина Груднева

Всплыла история о том, что Обама занимался сексом с мужчиной под крэком

Американский политический обозреватель Такер Карлсон выпустит в эфир интервью с неоднократно осужденным мошенником, который когда-то наделал много шума заявлениями о том, что занимался сексом с Бараком Обамой под наркотиками.

Бывший ведущий телеканала Fox News показал промо-ролик с интервью с Ларри Синклером, который утверждает, что Обама покупал и курил с ним крэк до того, как вступил с ним в половой контакт в 1999 году.

Впервые мошенник, за которым тянется долгая криминальная история, озвучил эту версию во время выборов 2008 года. Пресс-конференция, на которой он выступал тогда, завершилась его арестом.

В тизере к интервью Синклер утверждает, что в 1999 году он передал Обаме 250 долларов на покупку кокаина, который они вместе употребляли. Карлсон описал заявления Синклера о 44-м президенте США как "достоверную информацию о том, что тот курит крэк и занимается сексом с парнями". 

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