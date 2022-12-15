



Иран и РФ договорились о поставке баллистических ракет. Есть доказательства

У США есть доказательства, что Иран и Россия заключили сделку о поставке баллистических ракет, об этом сообщили в Белом Доме.



"У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в Россию", — заявил представитель Белого дома Джон Кирби.



А еще стороны заключили меморандум о расширении сотрудничества в космической отрасли.



Кирби утверждает, что отношения между двумя вышеупомянутыми странами превратились в полноценное оборонное партнерство. Россия и Иран обсуждают совместные проекты по производству самолетов и вертолетов. По информации Белого дома, две страны рассматривают возможность совместного производства боевых беспилотников.



Война зимой не закончится. Кирби заявил, что США ожидают, что война в Украине будет продолжаться "какое-то время в будущем", и "нет никаких ожиданий", что боевые действия прекратятся в зимние месяцы.

