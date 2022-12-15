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Иран и РФ договорились о поставке баллистических ракет. Есть доказательства
15.12.2022 18:17 Юлия Фрилис

Иран и РФ договорились о поставке баллистических ракет. Есть доказательства

У США есть доказательства, что Иран и Россия заключили сделку о поставке баллистических ракет, об этом сообщили в Белом Доме.

"У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в Россию", — заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
 
А еще стороны заключили меморандум о расширении сотрудничества в космической отрасли.

Кирби утверждает, что отношения между двумя вышеупомянутыми странами превратились в полноценное оборонное партнерство. Россия и Иран обсуждают совместные проекты по производству самолетов и вертолетов. По информации Белого дома, две страны рассматривают возможность совместного производства боевых беспилотников.

Война зимой не закончится. Кирби заявил, что США ожидают, что война в Украине будет продолжаться "какое-то время в будущем", и "нет никаких ожиданий", что боевые действия прекратятся в зимние месяцы.

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