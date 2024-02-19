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В Венгрии отказались принимать двухпартийную делегацию из США
19.02.2024 11:10 MIGnews.com

В Венгрии отказались принимать двухпартийную делегацию из США

Стало известно, что правительство Венгрии отказалось принять двухпартийную делегацию Сената США. Американцы прибыли в Будапешт для выяснения причин затягивания голосования на прием Швеции в НАТО. 

В результате несостоявшегося визита делегация заявила, что по возвращении в США они проинформируют Сенат о позиции Венгрии. На сегодня Венгрия остается единственной из списка стран-НАТО не ратифицировавшей заявку Швеции.

Об этом сообщает журнал USnews.

 

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