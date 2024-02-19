



В Венгрии отказались принимать двухпартийную делегацию из США

Стало известно, что правительство Венгрии отказалось принять двухпартийную делегацию Сената США. Американцы прибыли в Будапешт для выяснения причин затягивания голосования на прием Швеции в НАТО.



В результате несостоявшегося визита делегация заявила, что по возвращении в США они проинформируют Сенат о позиции Венгрии. На сегодня Венгрия остается единственной из списка стран-НАТО не ратифицировавшей заявку Швеции.



Об этом сообщает журнал USnews.



