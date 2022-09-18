Новости » Новости США
18.09.2022 18:44 Алина Груднева

В США самолет рухнул на дом из-за птицы: новое видео нашумевшего случая

В США военный самолет столкнулся с птицей, в результате чего рухнул на дом.

 
Об этом сообщает New York Post.
 
Инцидент, о котором идет речь, произошел в прошлом году, однако сейчас появилось новое видео.
 
Самолет выполнял тренировочный полет в Техасе, когда это случилось. 
 
На новом видео показано, как птица врезается в T-45C Goshawk. Пилот, курсант и инструктор катапультировались. У одного из них парашют зацепился за линии электропередач.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы