



В США самолет рухнул на дом из-за птицы: новое видео нашумевшего случая

В США военный самолет столкнулся с птицей, в результате чего рухнул на дом.

Об этом сообщает New York Post.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в прошлом году, однако сейчас появилось новое видео.

Самолет выполнял тренировочный полет в Техасе, когда это случилось.

На новом видео показано, как птица врезается в T-45C Goshawk. Пилот, курсант и инструктор катапультировались. У одного из них парашют зацепился за линии электропередач.