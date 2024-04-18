



В США предупредили о возможности кибератак на выборах президента

Службы разведки и безопасности США предупредила о возможности масштабных кибератак в преддверии выборов президента в стране.



По данным Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), Офиса директора национальной разведки (ODNI) и ФБР, их целью будет уничтожение доверия американских избирателей к голосованию, которое состоится в ноябре.



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В США предупредили, что кибератаки будут осуществлять РФ, Китай и Иран. Ведомства обвинили указанные три страны в поисках способов разжечь напряженность и разделить американцев.



"Они используют операции влияния и воображаемые социально-политические разногласия, чтобы подорвать доверие к демократическим институтам США", - сказано в совместном заявлении.



По данным разведки, Россия, Китай и Иран используют фальшивые онлайн-аккаунты и различные прокси-серверы для распространения дезинформации, а также настоящих людей, в том числе влиятельных, для продвижения своих нарративов. В США не исключают, что эти три страны воспользуются новыми инструментами для запугивания американских избирателей.