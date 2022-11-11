



В США начались учения, имитирующие вторжение России в Европу

В пустыне Мохаве, Калифорния, начались совместные военные учения США, Великобритании и Австралии, имитирующие вторжение российской армии в Европу, пишет The Times.



По данным издания, в учениях, которые продлятся две недели, примут участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. Они будут отрабатывать новые тактические приемы, перенятые из опыта ВСУ, в условиях открытого ландшафта пустыни, похожего на украинские степи.



По словам одного из участников учений, война в Украине показала определенные изменения в тактике ведения боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, поэтому западным армиям необходимо быстро адаптироваться к новым реалиям.



Кроме этого, военные будут отрабатывать использование 3D-печати для производства запчастей в полевых условиях, а также применение технологий обработки больших массивов разведданных, собираемых беспилотниками, для принятия командных решений.



В следующем году аналогичные учения планируется провести непосредственно в Европе.