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В обход Конгресса: Белый дом утвердил помощь Израилю
30.12.2023 09:33 MIGnews.com

В обход Конгресса: Белый дом утвердил помощь Израилю

Американские СМИ сообщают, что администрация Байдена сегодня вечером во второй раз обошла Конгресс, чтобы предоставить Израилю “чрезвычайную помощь” в войне с ХАМАС.

Речь идет о продаже военной техники на сумму $147,5 млн.

За последний раз США поставили Израилю почти 14 тысяч танковых снарядов.
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Представитель Госдепартамента заявил, что “Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для их национальных интересов важно гарантировать, что Израиль сможет защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается. Эта продажа соответствует целям”.

 

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