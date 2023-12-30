В обход Конгресса: Белый дом утвердил помощь Израилю
Американские СМИ сообщают, что администрация Байдена сегодня вечером во второй раз обошла Конгресс, чтобы предоставить Израилю “чрезвычайную помощь” в войне с ХАМАС.
Речь идет о продаже военной техники на сумму $147,5 млн.
За последний раз США поставили Израилю почти 14 тысяч танковых снарядов.
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Представитель Госдепартамента заявил, что “Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для их национальных интересов важно гарантировать, что Израиль сможет защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается. Эта продажа соответствует целям”.