



В обход Конгресса: Белый дом утвердил помощь Израилю

Американские СМИ сообщают, что администрация Байдена сегодня вечером во второй раз обошла Конгресс, чтобы предоставить Израилю “чрезвычайную помощь” в войне с ХАМАС.



Речь идет о продаже военной техники на сумму $147,5 млн.



За последний раз США поставили Израилю почти 14 тысяч танковых снарядов.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Представитель Госдепартамента заявил, что “Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для их национальных интересов важно гарантировать, что Израиль сможет защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается. Эта продажа соответствует целям”.



