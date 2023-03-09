



Уровень антисемитской пропаганды в США достиг рекордного максимума

Уровень антисемитской пропаганды в США в пошлом году достиг рекордного максимума.



Об этом говорится в новом отчете Антидиффамационной лиги (ADL).



В ADL в 2022 году зафиксировали 6751 инцидент, связанный с антисемитизмом, что на 38% больше, чем годом ранее. Речь идет о распространении антисемитских и расистских листовок, наклеек, баннеров и плакатов, а также граффити. Были замечены также случаи лазерной проекции ненавистнических сообщений на здания и стадионы.



Количество зарегистрированных случаев пропаганды против евреев увеличилось более чем вдвое - с 352 в 2021 году до 852 в 2022 году. Ее зафиксировали во всех штатах, кроме Гавайев. Больше всего антисемитской пропаганды было в Техасе, Массачусетсе, Вирджинии, Мичигане, Пенсильвании, Калифорнии, Юте, Флориде, Коннектикуте и Джорджии.



Три группы сторонников превосходства белой расы — "Фронт патриотов", "Лига защиты гоев" и "White Lives Matter" стояли за 93% случаев.