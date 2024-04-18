



США вернули санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы

США вернули санкционный режим в отношении нефтяного и горнодобывающего секторов Венесуэлы, поскольку страна не полностью выполнили обязательства, взятые на себя в рамках соглашения, подписанное в октябре 2023 года.



Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Также в Вашингтоне осудили президента Венесуэлы Никоса Мадуро за попытку укрепить свою власть в стране.



"Мы вновь призываем Мадуро позволить всем кандидатам и партиям участвовать в электоральном процессе и освободить всех политических заключенных без ограничений или задержек. Мы будем и дальше поддерживать стремление венесуэльцев к более демократической, стабильной и процветающей Венесуэле", - сказал Миллер.



Санкции с нефтяной, газовой и горнодобывающей отраслей США сняли в октябре. Это было сделано благодаря тому, что правительство Мадуро согласилось работать с оппозицией над проведением свободных выборов.



В Госдепе напомнили, что лицензия, которая разрешает операции в нефтегазовом секторе страны, истекает в 00:01 18 апреля. У американских компаний есть 45 дней на то, чтобы свернуть свою деятельность в Венесуэле.