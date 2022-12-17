



США: санкции уже повлияли на российскую экономику

В США придерживаются мнения, что санкции Запада уже повлияли на российскую экономику, и что Кремль испытывает нехватку средств для ведения войны против Украины.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление координатора по санкционной политике Госдепа США Джеймса О'Брайена.



"Мы считаем, что Россия потратила более $80 млрд только в первые месяцы этой войны. И, в дополнение, можно видеть сокращение в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс - возможно до 900 тысяч россиян выехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны", - заявил он.



В США считают, что России стало гораздо труднее производить внутри страны все, что необходимо для ведения войны. Также России стало тяжелее импортировать продукцию.



В Вашингтоне рассчитывают, что в ближайшие годы экономика РФ сократится минимум на 16%.