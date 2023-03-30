



США осудили арест журналиста Wall Street Journal в России

Соединенные Штаты Америки резко осудили арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России по подозрению в шпионаже.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "глубоко обеспокоены арестом, так же как и правительственные чиновники, семья Гершковича, редакция газеты и сотрудники издания в России".



Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал американских граждан, находящихся в стране, покинуть страну, отметив, что президент Джо Байден будет проинформирован о ситуации.



В уведомлении об аресте Россия не представила никаких доказательств противоправных действий Гершковича.