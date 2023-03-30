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США осудили арест журналиста Wall Street Journal в России
30.03.2023 21:50 Евгения Маркова

США осудили арест журналиста Wall Street Journal в России

Соединенные Штаты Америки резко осудили арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России по подозрению в шпионаже.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "глубоко обеспокоены арестом, так же как и правительственные чиновники, семья Гершковича, редакция газеты и сотрудники издания в России".

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал американских граждан, находящихся в стране, покинуть страну, отметив, что президент Джо Байден будет проинформирован о ситуации.

В уведомлении об аресте Россия не представила никаких доказательств противоправных действий Гершковича.

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