



Майк Джонсон призвал президента Колумбийского университета уйти в отставку

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал президента Колумбийского университета Минуш Шафик уйти в отставку.



Антисемитские протесты охватили ряд вузов в США. В частности в Колумбийском университете это отвратительное явление только усилилось.



В своей речи, которая была встречена частыми критиками и освистываниями, Джонсон, республиканец от штата Луизиана, сказал, что гибридная модель неприемлема и что она используется для дискриминации еврейских студентов. Напомним, что на днях университет объявил о переходе на гибридную форму обучения.



“Им больше не разрешают приходить на занятия из-за страха за свою жизнь”, - сказал он.



Джонсон осудил людей, собравшихся в кампусе и угрожавших еврейским студентам.



“Я здесь, чтобы провозгласить всем тем, кто скрежещет зубами и требует стереть государство Израиль с карты мира и нападает на наших невинных еврейских студентов, эту простую истину: ни Израиль, ни эти еврейские студенты в этом кампусе никогда не останутся в одиночестве”.



Спикер Палаты представителей заявил, что ХАМАС выступил с “заявлением поддержки” протестующих в кампусе Колумбии, назвав их “будущими лидерами Америки”.



“Это отвратительно”, — сказал Джонсон.



“Они сказали еврейским студентам, которые носят Звезду Давида, покинуть страну. К сожалению, некоторые студенты и преподаватели присоединились к толпе”, - сказал он.



Джонсон осудил насилие, имевшее место во время протестов, и заявил, что школа позволила “беззаконным радикалам” захватить власть. По его словам, этот “вирус” антисемитизма распространился на сотни университетских кампусов. “Безумие должно прекратиться”.



Спикер Палаты представителей призвал президента Колумбии восстановить порядок или уйти в отставку.



“Я здесь сегодня, присоединяюсь к своим коллегам и призываю президента Шафик уйти в отставку, если она не сможет немедленно навести порядок в этом хаосе”, — сказал он.



В какой-то момент во время комментариев Джонсона студенты начали громко скандировать и кричать. Джонсон сделал короткую паузу и сказал: “Наслаждайтесь свободой слова”.







