В России по подозрению в шпионаже задержан американский журналист

В РФ задержан гражданин Америки, журналист издания The Wall Street Journal. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

“ФСБ РФ "пресекла противоправную деятельность" журналиста американского издания The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича”, – пишет издание.

“Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Журналиста задержали при попытке получения секретных сведений”, – цитирует агентство пресс-релиз ФСБ. “Возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет)”.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге, также журналист ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие Уралвагонзавод.Известно, что Гершкович не выходил на связь с вечера 29 марта. Он находился в Екатеринбурге несколько недель и написал материал об отношении россиян к ЧВК "Вагнера". В поездке его сопровождал местный активист Ярослав Ширшиков.Гершкович около шести лет живет в Москве, освещая события в России и Украине для The Wall Street Journal. Ранее он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.