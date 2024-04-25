



В Аризоне 18 трампистов обвиняются в попытке фальсификации выборов 2020

Обвинение было выдвинуто против 18 человек в американском штате Аризона за их предполагаемое участие в попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года с целью переизбрания тогдашнего президента Дональда Трампа.



Об этом сообщил генеральный прокурор Аризоны.



Среди обвиняемых — бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который является адвокатом Трампа, и Марк Медоуз, который был руководителем аппарата Белого дома во время пребывания Трампа на посту президента.



Согласно обвинительному заключению, 18 человек представили Конгрессу документ, в котором ложно утверждалось, что Трамп победил в Аризоне на выборах 2020 года.



Подобные обвинения уже предъявлены в Неваде, Мичигане и Джорджии.

